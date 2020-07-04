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Главная страница » Blog » Власть » В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции

В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции

В Украине 4 июля празднуют День Национальной полиции
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4 июля Национальная полиция Украины отмечает 5-ю годовщину со дня создания. Праздник установлен согласно указу Президента от 4 апреля 2018 года.

Как известно, после революции Достоинства в украинском обществе возникла насущная необходимость в реформировании силовых структур, в том числе и в реформировании правоохранительной системы. Уже осенью 2014 была представлена  концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции. И 2 июля 2015 Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции».

4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. Вторым — Львов, третьим — Одесса. Постепенно проект начал реализовываться и в других городах. Весь этот процесс занял год.  

В Николаеве первые 484 сотрудника патрульной полиции приняли присягу на верность Украине 6 декабря 2015 года.

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Елена Кораб

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