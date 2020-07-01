Подтверждено 44 998 случаев COVID-19, из них 19 548 выздоровели, 1173 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 664 случая. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 666147, методом ИФА — 214887.Количество активных больных по состоянию на 01.07 составляет 24277 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4848 человек, из них 97 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12013 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 396 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3270 детей и 6765 медиков, из них 4094 медработники выздоровели.

32985 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1876 (1220 выздоровели)

Волынская обл. — 2427 (717 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1090 (926 выздоровели)

Донецкая обл. — 484 (166 выздоровели)

Житомирская обл. — 1408 (831 выздоровел)

Закарпатская обл. — 2961 (953 выздоровели)

Запорожская обл. — 572 (425 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2438 (1098 выздоровели)

г. Киев — 5138 (1598 выздоровели)

Киевская обл. — 2610 (1356 выздоровели)

Кировоградская обл. — 647 (541 выздоровел)

Луганская обл. — 80 (59 выздоровели)

Львовская обл. — 5578 (800 выздоровели)

Николаевская обл. — 447 (283 выздоровели)

Одесская обл. — 1712 (737 выздоровели)

Полтавская обл. — 319 (270 выздоровели)

Ровенская обл. — 3784 (1815 выздоровели)

Сумская обл. — 297 (230 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1930 (1160 выздоровели)

Харьковская обл. — 2169 (1104 выздоровели)

Херсонская обл. — 193 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 805 (548 выздоровели)

Черкасская обл. — 645 (474 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4850 (1916 выздоровели)

Черниговская обл. — 538 (145 выздоровели).