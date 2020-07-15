Кабинет министров планирует продлить карантин по коронавирусу до конца августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — заявил Степанов.

Кроме этого в действующих нормах для ограничительных мер будут внесены изменения.

Вопрос о необходимости продления адаптивного карантина в регионах Украины Кабинет министров рассмотрит на своем заседании на следующей неделе.