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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине адаптивный карантин могут продлить до конца лета

В Украине адаптивный карантин могут продлить до конца лета

В Украине адаптивный карантин могут продлить до конца лета
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Кабинет министров планирует продлить карантин по коронавирусу до конца августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — заявил Степанов.

Кроме этого в действующих нормах для ограничительных мер будут внесены изменения.

Вопрос о необходимости продления адаптивного карантина в регионах Украины Кабинет министров рассмотрит на своем заседании на следующей неделе.

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Елена Кораб

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