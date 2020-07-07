В Украине подтверждено 49 607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели, 1283 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 06.07 составляет 26131 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13243 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 415 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3569 детей и 7046 медиков, из них 4455 медработников выздоровели.

36364 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731 858 образцов и ИФА 282 960 образцов.