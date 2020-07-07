Сегодня Вторник, 7 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей

В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей

В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ

В Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при СБУ

На Николаевщине в Днепровском лимане зафиксирован замор рыбы

На Николаевщине в Днепровском лимане зафиксирован замор рыбы

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Украине число больных COVID-19 приближается к 50 тысячам, за сутки заболело 564 человека

В Украине число больных COVID-19 приближается к 50 тысячам, за сутки заболело 564 человека

В Украине число больных COVID-19 приближается к 50 тысячам, за сутки заболело 564 человека
0

В Украине подтверждено 49 607 случаев COVID-19, из них 22 193 выздоровели, 1283 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 06.07 составляет 26131 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (282,1), Львовской (211,5) и Закарпатской (184,4) областях.

Сейчас госпитализированы 4216 человек, из них 106  подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13243 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 415 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3569 детей и 7046 медиков, из них 4455 медработников выздоровели.

36364 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9343 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 731 858 образцов и ИФА 282 960 образцов.

Spread the love
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве снова горели квартиры в многоэтажках
Next post В Николаевской области выявлено 2 новых случая COVID-19

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков