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Главная страница » Blog » Главная » В Украине коронавирусом за сутки заболели 829 человек, в то же время 973 выздоровели

В Украине коронавирусом за сутки заболели 829 человек, в то же время 973 выздоровели

В Украине коронавирусом за сутки заболели 829 человек, в то же время 973 выздоровели
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Подтверждено 60 995 случаев COVID-19, из них 33 172 выздоровели, 1534 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев, 16 умерло, 973 выздоровели.  Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 22.07 составляет 26289. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (251) Закарпатской (215,2) и Черновицкой (167,3) областях.

На стационарном лечении находится 3891 человек, из них 84 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15948 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 469 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%), Харьковской и Черновицкой (по 3,9%), а также в Полтавской (3,7%) областях.

Заболевание было подтверждено в 4329 детей и 8103 медиков, из них 5772 медработники выздоровели.

45047 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13574 образца методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 907360 образцов.

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Елена Кораб

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