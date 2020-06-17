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В Украине могут ужесточить ответственность за отсутствие маски в транспорте

В Украине могут ужесточить ответственность за отсутствие маски в транспорте
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Кабинет министров Украины планирует ужесточить ответственность за отсутствие масок у граждан в транспорте и помещениях. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

«Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима», — сказал он.

В то же время, по его словам, Кабмин готов пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Д. Шмыгаль добавил, что сейчас важно держать пандемию COVID-19 под контролем, учитывая, что ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.

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Елена Кораб

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