Кабинет министров Украины планирует ужесточить ответственность за отсутствие масок у граждан в транспорте и помещениях. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

«Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима», — сказал он.

В то же время, по его словам, Кабмин готов пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Д. Шмыгаль добавил, что сейчас важно держать пандемию COVID-19 под контролем, учитывая, что ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.