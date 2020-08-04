Представители департамента экономического развития Николаевского горсовета приняли участие в первой туристической конференции «Туризм 2020: кризис или опыт?», которая состоялась в г.Одесса.

В рамках конференции были представлены лучшие мировые практики в сфере туризма при коронавирусе COVID-19 (Испания, Германия, Италия, Польша).

Представителями Европейского банка реконструкции и развития была представлена обновленная Дорожная карта конкурентоспособного развития сферы туризма в Украине в условиях пандемии COVID-19 и его последствий для украинского туризма.

В рамках конференции обсуждались вопросы:

— сотрудничества по развитию внутреннего туризма (инициатива Государственного агентства развития туризма «Путешествуй Украины»);

— путей восстановления международного туризма;

— создание совместных туристических продуктов;

— диджитализации туристической индустрии;

— формирование условий для безопасного туризма.

К участию в конференции присоединились представители городских структурных подразделений ответственных за туризм со всей Украины, общественности и туристического сообщества Украины.

В рамках конференции была достигнута договоренность о создании туристического маршрута Одесса — Николаев-Херсон в рамках проекта «Путешествуй Украины: комбинированные туры по стране», в которых каждый город представит свои уникальные туристические локации.

Николаев включен в проект «Города Украины — восстановим украинский туризм вместе». Также с целью преодоления негативных последствий в индустрии туризма, вызванных COVID — 19, председателем Государственного агентства по развитию туризма Украины в онлайн включении было анонсировано, что с 30 июля 2020 стартовал прием заявок на участие в новой грантовой программе для туристического бизнеса от Украинского культурного фонда .

Общий бюджет программы составляет 540 млн. грн, из них 100 млн. грн выделены на культурно-познавательный (внутренний) туризм. Заявителями могут выступать только субъекты туристической деятельности (туроператоры и гостиницы).

По информации департамента экономического развития Николаевского городского совета.