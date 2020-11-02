Сегодня, 2 ноября, начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавирусной болезни. Для получения официальной и исчерпывающей информации, касающейся COVID-19, необходимо позвонить по номеру 0-800-60-20-19. Звонки бесплатные.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

«Контакт-центр будет работать круглосуточно. Мы надеемся, что он поможет гражданам оперативно получать важную информацию и правильно противодействовать распространению коронавирусной болезни», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, в контакт-центре будут работать 150 операторов. Если им необходимо будет уточнить информацию, — такое обращение они регистрируют в соответствующей CRM-системе, которая автоматически будет посылать его на рассмотрение в центральный или местный орган власти в соответствии с компетенцией. А после получения необходимой информации операторы связываются с заявителем, чтобы ее озвучить.

Такой алгоритм работы связан прежде всего с тем, что продолжает расти количество новых больных, — лиц, нуждающихся в быстрых и надежных ответов на вопросы о проведении бесплатного тестирования, оказание неотложной помощи или обеспечения ранней самоизоляции с момента обнаружения первых симптомов и тому подобное.