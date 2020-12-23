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Главная страница » Blog » Власть » В Украине начала работу национальная социальная сервисная служба

В Украине начала работу национальная социальная сервисная служба

В Украине начала работу национальная социальная сервисная служба
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В Украине начала работать Национальная социальная сервисная служба. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Сегодня на заседании Правительства принято распоряжение о начале выполнения Национальной социальной сервисной службой Украины своих полномочий и функций по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществление государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей.
Проведены необходимые организационные мероприятия, связанные с ее образованием — государственная регистрация, утверждение положения и структуры, штатного расписания аппарата, сметы, а также заполнение 30 процентов вакансий.
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Алина Сидорова

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