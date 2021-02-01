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Главная страница » Blog » Общество » В Украине началась регистрация на ВНО-2021

В Украине началась регистрация на ВНО-2021

В Украине началась регистрация на ВНО-2021
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Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начинается с 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

  • 21 мая — химия
  • 24 мая — испанский, немецкий, французский языки
  • 25 мая — английский язык
  • 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта)
  • 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература
  • 4 июня — история Украины
  • 7 июня — физика
  • 10 июня — биология
  • 15 июня — география

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем из 5-ти учебным предметам.

Содержание сертификационных работ должно отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 №696, от 20 декабря 2018 №1426, от 4 декабря 2019 года №1513.

Подробнее об особенностях и ходе ВНО — 2021 можно узнать на сайте УЦОКО.

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Алина Сидорова

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