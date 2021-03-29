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Главная страница » Blog » Зоосад » В Украине началась весенняя посевная кампания

В Украине началась весенняя посевная кампания

sowing - В Украине началась весенняя посевная кампания
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В Украине начато сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

По состоянию на 25 марта сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей посеяли 106,3 тыс. га, или 1% к прогнозу.

В частности, хозяйства Херсонской области посеяли 97,6 тыс. га (58% к прогнозу) яровых культур, из которых 84,1 тыс. га (89%) ячменя, 9,9 тыс. га гороха, 1,82 тыс. га пшеницы и 1,75 тыс. га овса.

По предварительным данным областей, площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в пределах 28,1 млн га, или на 378 тыс. га больше показателя 2020 года. Зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн га, подсолнечника — на уровне 5,4 млн га, сои — 1,4 млн га, сахарной свеклы — около 223 тыс. га.

Напомним, что по данным Госстата озимых зерновых посеяно на площади 7,96 млн га.

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