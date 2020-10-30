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В Украине обновили зоны эпидопасности. Николаев остался в “красной”

В Украине обновили зоны эпидопасности. Николаев остался в “красной”
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Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 30 октября обновила зоны карантина в Украине. Решение вступит в силу в полночь 2 ноября.

“Красная” зона

В эту зону вошли: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

123140217 3681280888548996 9132438384475702132 n - В Украине обновили зоны эпидопасности. Николаев остался в “красной”

“Оранжевая” зона

В эту зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

В эти зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; – прием новых изменений в детские лагеря. Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

“Желтая” зона

В эту зону вошли: города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают “кризисные” услуги; проведения массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

“Зеленая” зона

В эту зону входят все остальные регионы и города. Масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

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Елена Кораб

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