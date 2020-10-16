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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине очередной коронавирусный антирекорд: 5992 заболевших за сутки

В Украине очередной коронавирусный антирекорд: 5992 заболевших за сутки

В Украине очередной коронавирусный антирекорд: 5992 заболевших за сутки
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За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине:

• установлен антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 — заболели 5992 человека, из них 333 ребенка и 238 медработников;

• госпитализированы 866 человек;

• 106 летальных случаев;

• выздоровели 2269 человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга.

Всего за сутки осуществлено 56 899 тестирований, в частности 34008 исследованы методом ПЦР, а также 22 891 — методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской (544), Одесской (502), г. Киев (455), Днепропетровской (423, в т.ч. м. Днепр — 352) и Хмельницкой (414) областях.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании принял решение отнести с 19 октября по «красного» уровня эпидопасности 68 административных единиц в 15 областях. Сейчас он действует в 2 городах. В частности, к «красного» уровня эпидемической опасности попали 9 областных центров: Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.

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Елена Кораб

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