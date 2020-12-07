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Главная страница » Blog » Власть » В Украине перед Новым Годом усилят охрану елок

В Украине перед Новым Годом усилят охрану елок

В Украине перед Новым Годом усилят охрану елок
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Лес — это удивительная сказка, написанная природой. В лесу хорошо в любое время года, а особенно — зимой! С хрустальным смолистым воздухом в человека вливается живительная земная сила. Срубая незаконно елку в лесу, человек приносит вред природе Родины. Все это делается с целью предотвращения самовольных вырубок праздничных деревца и контроля за их сбытом, вытеснение с рынка нелегальных реализаторов, а самое главное — чтобы не нанести вред нашему лесные.

Елка — неизменной атрибут новогодних праздников. Одни одевает украшениями искусственное еловое деревце — другие считают, что без настоящей хвойной красавицы в доме не обойтись. И действительно, большинство граждан предпочитают живые новогодние деревья. А чтобы новогодние праздники не превратились в преступление против природы, существует порядок заготовки, отпуска и охраны новогодних елок.

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Председатель Гослесагентства Василий Кузьович говорит, что для предотвращения незаконных рубок на всей территории государства, начиная с 10 декабря, будет усилена охрана хвойных насаждений в рождественско-новогодний период 2021 и проводиться патрулирование тех мест, где наиболее вероятна нелегальная заготовка новогодних елок. Следовательно, согласно приказу Гослесагентства, руководителями предприятий и учреждений, относящихся к сфере управления Гослесагентства, будет проведена работа по предотвращению нарушений. Мероприятия будут проводиться совместно с представителями правоохранительных органов, Госэкоинспекции, общественности и прессы. Кроме того, будут усилены меры по охране школьных отделений и плантаций новогодних елок и участков особо ценных и интродуктивих хвойных пород и кустарников.

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Необходимо отметить, что за незаконную рубку деревьев лесонарушителей взимается вред, причиненный леса. Размер ущерба, например, за одну незаконно срубленную елку диаметром ствола до 10 см составляет 1152 гривны, диаметром до 14 см — 1500 гривен, а 18 — 1852 гривны. Кроме того, за незаконную порубку или незаконную перевозку, хранение и сбыт древесины, может грозить еще и уголовная ответственность по статье 246 УК.

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Алина Сидорова

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