В Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)

Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)

Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)

г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)

Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)

Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)

Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)

Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)

Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)

Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)

Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).