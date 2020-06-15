В Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено в 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)
Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)
Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)
Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)
Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)
г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)
Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)
Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)
Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)
Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)
Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)
Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)
Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)
Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)
Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)
Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)
Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)
Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).