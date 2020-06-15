Сегодня Понедельник, 15 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

В Украине пятые сутки подряд растет число заболевших на COVID-19: подтверждено 31 810 случаев, в том числе 656 новых
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

# Путешествуй по Украине

# Путешествуй по Украине

Министр культуры Ткаченко рассказал, когда в Украине откроются кинотеатры

Министр культуры Ткаченко рассказал, когда в Украине откроются кинотеатры

Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию

Жители дома, в котором строят супермаркет, пикетировали николаевскую мэрию

5-й областной фестиваль детского творчества «Art-mix 2020» собрал юные таланты со всей Николаевщины

5-й областной фестиваль детского творчества «Art-mix 2020» собрал юные таланты со всей Николаевщины

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Украине пятые сутки подряд растет число заболевших на COVID-19: подтверждено 31 810 случаев, в том числе 656 новых

В Украине пятые сутки подряд растет число заболевших на COVID-19: подтверждено 31 810 случаев, в том числе 656 новых

В Украине пятые сутки подряд растет число заболевших на COVID-19: подтверждено 31 810 случаев, в том числе 656 новых
0

В Украине подтверждено 31 810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 656 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)

Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)

Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)

г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)

Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)

Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)

Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)

Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)

Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)

Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)

Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве водитель ГАЗели сбил двух девочек – дети в больнице
Next post На Николаевщине уже вторые сутки нет новых случаев COVID-19

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации