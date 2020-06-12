В Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19, из них 13 464 выздоровели, 870 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 683 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине 468 172 образца исследованы методом ПЦР и 68557 образцов — методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено в 2244 детей и 5322 медиков.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1317 (832 выздоровели)
Волынская обл. — 1313 (378 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 983 (702 выздоровели)
Донецкая обл. — 279 (122 выздоровели)
Житомирская обл. — 1013 (540 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1506 (675 выздоровели)
Запорожская обл. — 515 (322 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1669 (1001 выздоровели)
г. Киев — 3766 (1132 выздоровели)
Киевская обл. — 1931 (648 выздоровели)
Кировоградская обл. — 568 (453 выздоровели)
Луганская обл. — 54 (45 выздоровели)
Львовская обл. — 2526 (598 выздоровели)
Николаевская обл. — 316 (206 выздоровели)
Одесская обл. — 1065 (422 выздоровели)
Полтавская обл. — 277 (256 выздоровели)
Ровенская обл. — 2231 (1194 выздоровели)
Сумская обл. — 204 (161 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1372 (1007 выздоровели)
Харьковская обл. — 1426 (692 выздоровели)
Херсонская обл. — 179 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 529 (387 выздоровели)
Черкасская обл. — 517 (352 выздоровели)
Черновицкая обл. — 3831 (1200 выздоровели)
Черниговская обл. — 366 (81 выздоровели).