В Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19, из них 13 464 выздоровели, 870 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 683 случаев, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего в Украине 468 172 образца исследованы методом ПЦР и 68557 образцов — методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено в 2244 детей и 5322 медиков.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1317 (832 выздоровели)

Волынская обл. — 1313 (378 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 983 (702 выздоровели)

Донецкая обл. — 279 (122 выздоровели)

Житомирская обл. — 1013 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1506 (675 выздоровели)

Запорожская обл. — 515 (322 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1669 (1001 выздоровели)

г. Киев — 3766 (1132 выздоровели)

Киевская обл. — 1931 (648 выздоровели)

Кировоградская обл. — 568 (453 выздоровели)

Луганская обл. — 54 (45 выздоровели)

Львовская обл. — 2526 (598 выздоровели)

Николаевская обл. — 316 (206 выздоровели)

Одесская обл. — 1065 (422 выздоровели)

Полтавская обл. — 277 (256 выздоровели)

Ровенская обл. — 2231 (1194 выздоровели)

Сумская обл. — 204 (161 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1372 (1007 выздоровели)

Харьковская обл. — 1426 (692 выздоровели)

Херсонская обл. — 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 529 (387 выздоровели)

Черкасская обл. — 517 (352 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3831 (1200 выздоровели)

Черниговская обл. — 366 (81 выздоровели).