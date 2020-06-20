В Украине подтверждено 35 825 случаев COVID-19, 16 406 людей выздоровели, 994 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 841 случай. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 553737, методом ИФА — 123625.
Заболевание подтверждено в 2636 детей и 5950 медиков. В госпитализации нуждались 9947 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 345 пациента. 25878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1627 (991 выздоровели)
Волынская обл. — 1743 (548 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1036 (776 выздоровели)
Донецкая обл. — 355 (145 выздоровели)
Житомирская обл. — 1229 (633 выздоровели)
Закарпатская обл. — 2069 (842 выздоровели)
Запорожская обл. — 551 (391 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1981 (1071 выздоровел)
г. Киев — 4252 (1391 выздоровели)
Киевская обл. — 2174 (1053 выздоровели)
Кировоградская обл. — 612 (508 выздоровели)
Луганская обл. — 72 (53 выздоровели)
Львовская обл. — 3679 (668 выздоровели)
Николаевская обл. — 349 (265 выздоровели)
Одесская обл. — 1232 (551 выздоровели)
Полтавская обл. — 290 (262 выздоровели)
Ровенская обл. — 2776 (1500 выздоровели)
Сумская обл. — 252 (178 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1643 (1054 выздоровели)
Харьковская обл. — 1779 (837 выздоровели)
Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 612 (477 выздоровели)
Черкасская обл. — 592 (392 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4268 (1534 выздоровели)
Черниговская обл. — 467 (112 выздоровели).