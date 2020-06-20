В Украине подтверждено 35 825 случаев COVID-19, 16 406 людей выздоровели, 994 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 841 случай. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 553737, методом ИФА — 123625.

Заболевание подтверждено в 2636 детей и 5950 медиков. В госпитализации нуждались 9947 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 345 пациента. 25878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1627 (991 выздоровели)

Волынская обл. — 1743 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1036 (776 выздоровели)

Донецкая обл. — 355 (145 выздоровели)

Житомирская обл. — 1229 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2069 (842 выздоровели)

Запорожская обл. — 551 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1981 (1071 выздоровел)

г. Киев — 4252 (1391 выздоровели)

Киевская обл. — 2174 (1053 выздоровели)

Кировоградская обл. — 612 (508 выздоровели)

Луганская обл. — 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. — 3679 (668 выздоровели)

Николаевская обл. — 349 (265 выздоровели)

Одесская обл. — 1232 (551 выздоровели)

Полтавская обл. — 290 (262 выздоровели)

Ровенская обл. — 2776 (1500 выздоровели)

Сумская обл. — 252 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1643 (1054 выздоровели)

Харьковская обл. — 1779 (837 выздоровели)

Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 612 (477 выздоровели)

Черкасская обл. — 592 (392 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4268 (1534 выздоровели)

Черниговская обл. — 467 (112 выздоровели).