В Украине подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1185 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований методом ПЦР — 677257, методом ИФА — 228357.
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 02.07 составляет 24650 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.
Сейчас госпитализированы 4485 человек, из них 98 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12234 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 401 пациент.
Заболевания подтверждено в 3308 детей и 6828 медиков, из них 4175 медработников выздоровели.
33653 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1895 (1250 выздоровели)
Волынская обл. — 2508 (744 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1095 (935 выздоровели)
Донецкая обл. — 562 (167 выздоровели)
Житомирская обл. — 1421 (849 выздоровели)
Закарпатская обл. — 3046 (975 выздоровели)
Запорожская обл. — 576 (442 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 2489 (1108 выздоровели)
г. Киев — 5242 (1642 выздоровели)
Киевская обл. — 2655 (1398 выздоровели)
Кировоградская обл. — 650 (551 выздоровел)
Луганская обл. — 83 (59 выздоровели)
Львовская обл. — 5730 (856 выздоровели)
Николаевская обл. — 447 (288 выздоровели)
Одесская обл. — 1736 (761 выздоровел)
Полтавская обл. — 320 (273 выздоровели)
Ровенская обл. — 3877 (1875 выздоровели)
Сумская обл. — 302 (237 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1958 (1177 выздоровели)
Харьковская обл. — 2207 (1137 выздоровели)
Херсонская обл. — 194 (179 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 808 (558 выздоровели)
Черкасская обл. — 645 (477 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4894 (1970 выздоровели)
Черниговская обл. — 547 (145 выздоровели).