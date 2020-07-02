В Украине подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1185 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований методом ПЦР — 677257, методом ИФА — 228357.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 02.07 составляет 24650 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.

Сейчас госпитализированы 4485 человек, из них 98 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12234 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 401 пациент.

Заболевания подтверждено в 3308 детей и 6828 медиков, из них 4175 медработников выздоровели.

33653 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1895 (1250 выздоровели)

Волынская обл. — 2508 (744 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1095 (935 выздоровели)

Донецкая обл. — 562 (167 выздоровели)

Житомирская обл. — 1421 (849 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3046 (975 выздоровели)

Запорожская обл. — 576 (442 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2489 (1108 выздоровели)

г. Киев — 5242 (1642 выздоровели)

Киевская обл. — 2655 (1398 выздоровели)

Кировоградская обл. — 650 (551 выздоровел)

Луганская обл. — 83 (59 выздоровели)

Львовская обл. — 5730 (856 выздоровели)

Николаевская обл. — 447 (288 выздоровели)

Одесская обл. — 1736 (761 выздоровел)

Полтавская обл. — 320 (273 выздоровели)

Ровенская обл. — 3877 (1875 выздоровели)

Сумская обл. — 302 (237 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1958 (1177 выздоровели)

Харьковская обл. — 2207 (1137 выздоровели)

Херсонская обл. — 194 (179 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 808 (558 выздоровели)

Черкасская обл. — 645 (477 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4894 (1970 выздоровели)

Черниговская обл. — 547 (145 выздоровели).