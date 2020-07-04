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Главная страница » Blog » Главная » В Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 914 за сутки

В Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 914 за сутки

В Украине подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 914 за сутки
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Подтверждено 47 677 случаев COVID-19, из них 21 115 выздоровели, 1227 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 914 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 04.07 составляет 25295 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

Госпитализированы 4247 человек, из них 102 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12659 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 408 пациентов.

Заболевание подтверждено в 3456 детей и 6937 медиков, из них 4331 медработник выздоровел.

35018 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 11825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 705836 образцов и ИФА 262527 образцов.

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Елена Кораб

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