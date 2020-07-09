В Украине подтверждено 51 224 случая COVID-19, 23 784 человек выздоровели, 1327 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 09.07 составляет 26113 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.

Сейчас госпитализированы 3931 человек, из них 85 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13655 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 424 пациента.

Заболевание было подтверждено в 3682 детей и 7178 медиков, из них 4650 медработников выздоровели.

37559 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760247 образцов и ИФА 315874 образца.