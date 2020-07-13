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Главная страница » Blog » Главная » В Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, в том числе 612 за прошлые сутки

В Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, в том числе 612 за прошлые сутки

В Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, в том числе 612 за прошлые сутки
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В Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, 26 503 человек выздоровели, 1 398 умерло. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 13.07 составляет 26 232. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях.

Госпитализированы 3808 человек, из них 81 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 277 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 437 пациента.

Заболевание было подтверждено в 3 880 детей и 7425 медиков, из них 5018 медработников выздоровели.

39856 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 6976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803657 образцов и ИФА 353717 образцов.

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Елена Кораб

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