Теперь Украина имеет свой официальный вебсайт Ukraine.ua.

Это онлайн-портал об Украине, которая вдохновляет и впечатляет. Здесь каждый, находясь на любом континенте, может познакомиться с Украиной и принять решение приехать сюда учиться, инвестировать или путешествовать.

скриншот Ukraine.ua

Сайт создан, чтобы мир узнал о настоящей Украине: креативной, динамичной, инновационной. Стране разнообразия и прекрасной природы. Стране свободы и достоинства. Стране, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

скриншот Ukraine.ua

На Ukraine.ua можно найти множество невероятных историй, а в официальном фотобанке на сайте — сотни качественных изображений Украины, ее природы, культурного наследия, традиций, талантливых людей. Миллионы людей по всему миру теперь смогут познакомиться и влюбиться в Украину с первого взгляда.