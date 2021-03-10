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В Украине появился официальный сайт Ukraine.ua

В Украине появился официальный сайт Ukraine.ua
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Теперь Украина имеет свой официальный вебсайт Ukraine.ua.

Это онлайн-портал об Украине, которая вдохновляет и впечатляет. Здесь каждый, находясь на любом континенте, может познакомиться с Украиной и принять решение приехать сюда учиться, инвестировать или путешествовать.

ukraina ua 1 1024x559 - В Украине появился официальный сайт Ukraine.ua
скриншот Ukraine.ua

Сайт создан, чтобы мир узнал о настоящей Украине: креативной, динамичной, инновационной. Стране разнообразия и прекрасной природы. Стране свободы и достоинства. Стране, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

ukraina ua 3 1024x561 - В Украине появился официальный сайт Ukraine.ua
скриншот Ukraine.ua

На Ukraine.ua можно найти множество невероятных историй, а в официальном фотобанке на сайте — сотни качественных изображений Украины, ее природы, культурного наследия, традиций, талантливых людей. Миллионы людей по всему миру теперь смогут познакомиться и влюбиться в Украину с первого взгляда.

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