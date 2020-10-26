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В Украине презентовали результаты исследования отечественного кандидата в вакцины против COVID-19

В Украине презентовали результаты исследования отечественного кандидата в вакцины против COVID-19
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МОЗ вместе с учеными и учеными презентовали Президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, исследования продолжались шесть месяцев. Ученые, молекулярные биологи провели работу по подбору оптимального числа эпитопов, антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить длительный иммунитет. Доклинические исследования кандидата в вакцины подтвердили устойчивый результат выработки антител и показали нейтрализацию вируса COVID-19 в инфицированных клетках человека.

Исследования проводились, в частности, в лабораториях Турции и США. В дальнейшем планируется проведение трех фаз клинических испытаний. Для этого сейчас Минздрав определяется с предприятием, которое смогло бы за счет своих мощностей изготовить вакцину для продолжения исследований.

В случае положительных результатов в течение года Украина получит отечественную вакцину против коронавируса.

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Елена Кораб

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