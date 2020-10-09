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Главная страница » Blog » Главная » В Украине продолжает расти число больных COVID-19: 5 804 случая за сутки

В Украине продолжает расти число больных COVID-19: 5 804 случая за сутки

В Украине продолжает расти число больных COVID-19: 5 804 случая за сутки
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В Украине в течение минувших суток положительный результат теста на COVID-19 получили 5 804 человека. Это новый коронавирусный антирекорд. 89 человек, к сожалению, не пережили болезнь. В то же время 2 417 пациентов выздоровели.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 250 538 заражений коронавирусом, 4779 смертельных случаев, 110 650 выздоровевших.

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Елена Кораб

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