Компании NielsenIQ и Wargaming представили результаты первого в истории комплексного исследования игроков в видеоигры в Украине. Согласно ему, самой популярной игрой стала World of Tanks, самыми популярными жанрами – Puzzle, Vehicle Shooter и Shooter. Большинство опрошенных предпочитает для игр смартфон и ПК, сообщает Marketing Media Review.

Средний возраст украинского геймера – 31 год, а основными причинами увлечения видеоиграми стали желание расслабится, «убить время» и отключиться от реальности. Во время пандемии большинство украинских игроков стали играть чаще, при этом их траты на видеоигры практически не изменились.

По результатам исследования NielsenIQ, самой популярной игрой в Украине является World of Tanks – 16% респондентов играют в нее чаще других игр, а 26% опрошенных минимум один раз сыграли в игру за последний месяц. В первую пятерку самых популярных игр также входят FIFA20/FIFA21 (9% респондентов играют чаще всего и 17% – минимум раз в месяц), Minecraft (8% и 19%), Grand Theft Auto V (7% и 12%) и Counter-Strike: Global Offensive (6% и 14%). Десятку самых популярных игр замыкает World of Warcraft.

Самой известной игрой также стала World of Tanks – шутер знают 81% украинских игроков. На втором месте Minecraft с 69% аудитории, а на третьем – Dota 2 с 68%. В первую пятерку в том числе вошли FIFA 20/FIFA21 и World of Warcraft, на десятом месте оказалась League of Legends.

Во что играют и на что тратят

Самыми популярными жанрами видеоигр в Украине стали Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter и Simulation. Чаще всего в игры этих жанров играют 12%, 11%, 10% и 10% игроков соответственно. Время от времени украинцы в основном играют в игры жанров Shooter (38%), Simulation (32%), Action (31%) и Adventure (31%).

Самыми популярными жанрами видеоигр, на которые респонденты тратят деньги, являются Vehicle Shooter (8%) и Sport (7%). Средние траты в месяц на игры этих жанров составляют 242 гривны и 342 гривны соответственно. Больше всего украинские игроки тратят на игры в жанрах Fighting и RPG – 433 гривны и 617 гривен в месяц соответственно.

Смартфон и компьютер vs. PlayStation и Xbox

Примечательно, что 44% украинцев чаще всего играют на мобильных устройствах, а 40% – на ПК. При этом игровую консоль в качестве основной платформы используют только 15%. 73% игроков используют смартфон или планшет для игры время от времени, ПК и консоли – 68% и 28% соответственно. PlayStation 5 планируют приобрести 29% респондентов, Xbox Series X/S – 7%, а обе платформы – 10%. А вот 55% игроков вовсе не планируют покупать консоли нового поколения.

Коронавирус и видеоигры

Пандемия коронавируса повлияла на привычки игроков Украины – 56% респондентов стали играть чаще в видеоигры, а реже – всего 4%. При этом у 46% игроков, платящих за игры, траты во время пандемии не поменялись, 31% стали платить больше, а 13% – меньше.

Что касается времени, которое респонденты тратят на игры, то 1-3 часа за игрой в будни проводят 54%, а на выходных – 43%. В неделю игроки в среднем играют 4 раза, играя почти 4 часа в выходные.

Сколько тратят на игры

В Free 2 Play-игры 72% украинских игроков играют чаще всего и 88% – время от времени. В платные игры с платной подпиской – 9% и 24% соответственно, а в платные игры (разовая покупка) – 18% и 40% соответственно. От 250 до 500 гривен в месяц на игры тратит 41% респондентов, еще 30% – до 250 гривен в месяц. 29% игроков тратит больше 500 гривен в месяц.

«Компания NielsenIQ известна исследованиями геймеров в США, и мы рады, что у нас появилась возможность провести исследование этой аудитории в Украине. Мы видим, что украинские геймеры во многом находятся в русле мировых тенденций. В частности, как в мире, так и в Украине был зафиксирован всплеск интереса к видеоиграм под влиянием пандемии. Также мы видим интерес украинских игроков к мобильным платформам. То, что пока отличает наших игроков – это достаточно низкий уровень использования игровых консолей» – комментирует Татьяна Шевченко, руководитель отдела исследований покупателей и потребителей NielsenIQ Украина и Беларусь.

«Рынок видеоигр в Украине сегодня активно развивается, и мы рады поделиться результатами этого исследования вместе с NielsenIQ. Мы много знаем о наших продуктах и предпочтениях наших пользователей, но хотелось узнать об игроках в Украине в целом, – заявил Сергей Шумигора, Executive Director киевской студии Wargaming. – Нам приятно, что игра World of Tanks, разработкой которой мы занимаемся в том числе в Киеве, настолько популярна среди украинских игроков».

Кто такой украинский игрок в видеоигры

Согласно исследованию, 73% украинских игроков проводят время за видеоиграми, чтобы расслабится, а 57% играют, чтобы «убить время». 37% назвали видеоигры способом провести время с друзьями, при этом 46% респондентов, которые выбрали данный пункт, – игроки в возрасте 19-25 лет. Средний же возраст украинского игрока – 31 год, при этом сохранен гендерный баланс, играют как мужчины, так и женщины практически в одинаковой пропорции. 65% респондентов исследования живут в браке, а у 7 из 10 есть одно либо больше высших образований.