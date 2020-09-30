Сегодня Среда, 30 сентября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

В Южном Буге из-за ремонтных работ на Первомайской ГЭС погибло краснокнижной рыбы более чем на 17 млн грн

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Нарколаборатория по изготовлению амфетамина на Николаевщине — 4 участника ОПГ, среди которых полицейский, предстанут перед судом

Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога

Автовладельцы Николаевщины оплатили в местные бюджеты 3,3 млн грн транспортного налога

Курсирующие до «Намыва» троллейбусы изменили в маршруты

Курсирующие до «Намыва» троллейбусы изменили в маршруты

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » В Украине расширят список тех, кто сможет получил жилье вне очереди

В Украине расширят список тех, кто сможет получил жилье вне очереди

В Украине расширят список тех, кто сможет получил жилье вне очереди
0

Верховная Рада планирует включить лиц, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет и нуждаются в улучшении жилищных условий, в перечень тех, кто имеет право на приобретение жилья в постоянное пользование вне очереди.

Соответствующий законопроект № 2443 в первом чтении поддержали 269 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает дополнение статьи 46 Жилищного кодекса УССР нормой о том, что вне очереди жилое помещение предоставляется: лицам, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет лиц, нуждаются в улучшении жилищных условий, собственного жилья не имеют и жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим жилищным кодексом им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

«По состоянию на данный момент остается открытым вопрос об урегулировании случаев, когда в многоквартирном доме проживают лица, которые в свое время не воспользовались правом на приватизацию квартиры по независящим от них причинам», — объяснили авторы документа.

В частности, речь идет о лицах, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет лиц, котрые нуждаются в улучшении жилищных условий, собственного жилья не имеют и жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим Жилищного кодекса им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

Таким образом, за государством остается долг в создании надлежащих условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье. Следовательно, данным законопроектом обеспечивается указанной категории лиц реализация права на получение постоянного жилья, включив их в перечень лиц, которые получают жилье вне очереди, — сообщается в пояснительной записке.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В НКРЭКУ посчитали сколько пенсионеры тратят на отопление
Next post Курсирующие до "Намыва" троллейбусы изменили в маршруты

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет