Верховная Рада планирует включить лиц, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет и нуждаются в улучшении жилищных условий, в перечень тех, кто имеет право на приобретение жилья в постоянное пользование вне очереди.

Соответствующий законопроект № 2443 в первом чтении поддержали 269 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает дополнение статьи 46 Жилищного кодекса УССР нормой о том, что вне очереди жилое помещение предоставляется: лицам, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет лиц, нуждаются в улучшении жилищных условий, собственного жилья не имеют и жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим жилищным кодексом им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

«По состоянию на данный момент остается открытым вопрос об урегулировании случаев, когда в многоквартирном доме проживают лица, которые в свое время не воспользовались правом на приватизацию квартиры по независящим от них причинам», — объяснили авторы документа.

В частности, речь идет о лицах, которые до 1 января 1993 года были взяты на учет лиц, котрые нуждаются в улучшении жилищных условий, собственного жилья не имеют и жилые помещения в постоянное пользование в соответствии с действующим Жилищного кодекса им не предоставлялись, которые по независящим от них причинам не использовали право приватизации жилья из государственного жилищного фонда и проживают в жилье временного назначения.

Таким образом, за государством остается долг в создании надлежащих условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье. Следовательно, данным законопроектом обеспечивается указанной категории лиц реализация права на получение постоянного жилья, включив их в перечень лиц, которые получают жилье вне очереди, — сообщается в пояснительной записке.