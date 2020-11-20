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В Украине с субботы начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

В Украине с субботы начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
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В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который 20 ноября был опубликован в издании “Голос Украины”.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

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Елена Кораб

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