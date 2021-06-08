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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине смягчают карантин

В Украине смягчают карантин

2021 01 25 karantin obmezhennja2 - В Украине смягчают карантин
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Кабинет Министров Украины одобрил изменения в постановление «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2». Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, обновлены требования к проведению и участию в массовых мероприятиях, а также некоторые вопросы пересечения границы, исходя из сегодняшних противоэпидемических условий и потребностей реагирования.

Теперь можно:

  • проводить массовые мероприятии без ограничений по количеству лиц при наличии у всех участников и организаторов мероприятия негативного теста на COVID-19 или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
  • заполненность залов для посетителей массовых мероприятий и кинотеатров / театров, осуществляющих деятельность без требования о наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, увеличили до 2/3.

Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы необходимо иметь страховой полис и одну из следующих позиций:

  • отрицательный ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • отрицательный экспресс-тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
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Алина Сидорова

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