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В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

2020 12 10 pitanie - В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания
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В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по осовремениванию системы школьного питания будет создан информационный портал, содержащий всю ключевую информацию, учебные материалы, подсказки о реформе и тому подобное. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Основная задача платформы заключается в информировании управленцев, педагогов и родителей об изменениях в системе питания и лучших практиках организации питания в учебных заведениях.

Общаясь с работниками образования и получая обратную связь от родителей, мы увидели необходимость в создании единой платформы, которая будет содержать всю ключевую информацию о реформе и будет полезной и для педагогов, и для родителей. Планируем запустить базовую версию портала уже этим летом, — отметила первая леди.

По словам жены Президента, на портале предусмотрены разделы с заказным меню для школ и технологическими картами приготовления блюд, отдельный раздел о питании для детей с особыми диетическими потребностями и видеоинструкции на различные темы, в частности «Современные формы организации школьного питания», «Внедрение системы HACCP» , «О закупках». Кроме того, планируется, что онлайн-платформа поможет собрать полезную информацию по здоровому питанию, роли разнообразного рациона и рисков, вызванных нездоровым питанием и ожирением.

Этот сайт может стать основной платформой для реформирования питания в школах и коммуникаций по здоровому питанию в пределах целой страны. Поскольку формирование норм поведения является длительным процессом, сейчас мы работаем над изменением восприятия и повышением осведомленности. ЮНИСЕФ совместно с ИТ-компанией SoftServe поддерживает создание такого важного ресурса, будет способствовать развитию здоровых пищевых привычек у детей и родителей, — отметила Лотта Сильвандер, председатель офиса ЮНИСЕФ в Украине.

К участию в разработке сайта привлечены Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Госпродпотреблужба, эксперты по поддержке реформ МОН, Центр общественного здоровья Украины, швейцарско-украинский проект «Действуем для здоровья «я», Ассоциация диетологов Украины, команда Евгения Клопотенка. Также содержательную и техническую экспертизу для проекта предоставят Детский фонд ЮНИСЕФ и швейцарско-украинский проект DECIDE. IT-партнером выступит SoftServe.

Разработка единой платформы буд служить распространению информации о ходе реформы системы школьного питания, а также углублению знаний по вопросам культуры и основных принципов здорового питания. Инициатива создания платформы является очень важной, ведь благодаря ей мы также сможем обеспечивать обратную связь с работниками, привлеченными к организации питания в учреждениях общего среднего образования, — отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Напомним, в 2019 году по инициативе Елены Зеленской было начато реформирование системы школьного питания. 2020-й был посвящен изменению законодательных норм и порядков. В частности, были утверждены обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов на мощностях, расположенных в учреждениях общего среднего образования, разработанные методические рекомендации по осуществлению закупок и методические указания для использования системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР) . Кроме того, в прошлом году впервые была выделена государственная субвенция для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1908 школьных учреждениях.

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Алина Сидорова

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