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Главная страница » Blog » Культура » В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе

В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе

В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе
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Офис Генерального прокурора принял участие в создании электронного музея с данным о вооруженной агрессии России против Украины, который планируют запустить в Украине. Как сообщила пресс служба ведомства, уже подписан соответствующий меморандум.

e muzey 1 - В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе
Фото Офиса Генерального прокурора

«Е-платформа будет содержать данные на украинском и английском языках о ключевых событиях и фактах о ходе международного вооруженного конфликта, серьезных нарушений принципов международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированных Крыму и на Донбассе. В частности, основу портала составят результаты работы Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора, Донецкой и Луганской областных прокуратур, прокуратуры АР Крым и города Севастополя, а также фото-, видеоинформация, данные из открытых источников и свидетельства, задокументированные неправительственными организациями», — говорится в сообщении.

Такое информационное обеспечение — один из этапов реализации принципов переходного правосудия и возможность широкой международной огласки о противоправных действиях страны-агрессора на оккупированных территориях Украины. Первый тематический блок е-музея будет посвящен оккупации Крыма.

Гюндуз Мамедов, заместитель Генерального прокурора Украины

Правоохранительные органы и органы прокуратуры вместе с правозащитными организациями приложили и продолжают прилагать максимум усилий для фиксации и расследования всех военных преступлений и преступлений против человечности в условиях отсутствия доступа к территориям, где они происходят. И этот проект — продолжение нашей совместной работы и возможность рассказать правду, право на которую имеет каждый гражданин Украины. Электронный формат музея является современным и доступным способом рассказать и показать выявлены факты, обстоятельства совершения преступлений, установленные во время расследований, полностью восстановить хронологию событий, объяснить причины и условия возникновения вооруженного конфликта, его последствия. Благодаря одному клику любой человек в любом уголке мира сможет узнать, что происходит в Украине уже седьмой год подряд.
e muzey 0 - В Украине создадут электронный музей о российской агрессии на Донбассе
Фото Офиса Генерального прокурора

Меморандум подписали представительство Президента в Автономной Республике Крым, Офис Генерального прокурора, Украинский институт национальной памяти, Международный фонд «Возрождение» и Центр исследования безопасности окружающей среды «Прометей».

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Татьяна Корбун

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