Сегодня, 17 марта, Правительство поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов. Об этом сообщили в ГУНП.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение с любого, даже самого отдаленного, уголка страны. Вторая составляющая этой программы — поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.
На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.
Введение пилотного проекта позволит разработать механизмы взаимодействия между авиационными подразделениями МВД и медицинскими учреждениями, приобрести практический опыт для масштабирования этого проекта по всей территории Украины.
С учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.
Этот проект — первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2021 году МВД запускает два масштабных проекта — систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.
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