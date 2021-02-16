15 февраля, в Киеве начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.

Первый — онлайн-тренинг — некоторые из членов мобильных бригад уже прошли. Тренинги проводит Центр общественного здоровья совместно с Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине.

К концу недели практические занятия пройдут как минимум по 2 мобильные бригады из каждой области.

Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введения и особенности работы с вакциной Pfizer / BioNTech, другая — с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 по всей Украине, как только доставят вакцину.

Во время учебы медицинские работники получат всю актуальную информацию, необходимую для проведения вакцинации, в частности:

рекомендации по консультированию до и после вакцинации;

рекомендации по консультированию до и после вакцинации; как вводить вакцину — правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);

как вводить вакцину — правильная техника и место (для каждого производителя отдельно); как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах;

как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах; как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;

как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы; оказания экстренной неотложной помощи в случае необходимости

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. Также обучение проходят медики, которые вошли в резервный состав мобильной бригады. Согласно дорожной карты на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине будет создано около 600 мобильных бригад.

Справка

Сейчас Министерством здравоохранения Украины рассматривается возможность начала вакцинации против COVID-19 с использованием двух вакцин — производства Pfizer / BioNTech (117 тыс. доз COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета).

Благодаря COVAX в течение первого полугодия 2021 Украина также может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

Вакцина AstraZeneca — это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Вакцина Pfizer-BioNTech — это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Требует температуры хранения не менее -70 C. После размораживания может храниться 5 дней при температуре +2 до +8 С.

COVAX — это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и обеспечить равномерный и быстрый доступ к этим вакцин для всех категорий населения, независимо от социального и экономического статуса. В рамках этой инициативы Украина может бесплатно или по сниженной цене получить вакцины для 8 млн человек.