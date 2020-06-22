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В Украине третий день подряд число случаев COVID-19 уменьшается: за минувшие сутки выявили 681 инфицированного

В Украине третий день подряд число случаев COVID-19 уменьшается: за минувшие сутки выявили 681 инфицированного
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В Украине подтвержден 37 241 случай COVID-19,   16 642 людей выздоровели, 1012 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 681 случай. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 569589, методом ИФА — 128716.

Всего заболевания подтверждено в 2735 детей и 6046 медиков. В госпитализации нуждались 10 234 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 353 пациента. 27 007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. — 1660 (1014 выздоровели)

Волынская обл. — 1852 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1042 (776 выздоровели)

Донецкая обл. — 362 (145 выздоровели)

Житомирская обл. — 1270 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2149 (842 выздоровели)

Запорожская обл. — 555 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2056 (1071 выздоровел)

г. Киев — 4368 (1391 выздоровели)

Киевская обл. — 2208 (1100 выздоровели)

Кировоградская обл. — 627 (508 выздоровели)

Луганская обл. — 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. — 3980 (674 выздоровели)

Николаевская обл. — 366 (265 выздоровели)

Одесская обл. — 1304 (551 выздоровел)

Полтавская обл. — 293 (262 выздоровели)

Ровенская обл. — 2963 (1526 выздоровели)

Сумская обл. — 258 (182 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1728 (1073 выздоровели)

Харьковская обл. — 1811 (872 выздоровели)

Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 622 (492 выздоровели)

Черкасская обл. — 603 (393 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4357 (1574 выздоровели)

Черниговская обл. — 480 (131 выздоровел).

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Елена Кораб

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