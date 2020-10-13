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Главная страница » Blog » Власть » В Украине упростили порядок оформления вида на жительство

В Украине упростили порядок оформления вида на жительство

В Украине упростили порядок оформления вида на жительство
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9 октября по инициативе Государственной миграционной службы Украины Кабинетом Министров Украины принято решение, которое упрощает порядок оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев. Об этом сообщает  Миграционная служба Николаевской области.

Теперь иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда.

Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только трудоустроились в Украине, и членов их семей.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются как и раньше — не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.

Отдельно отмечается, что упрощенный порядок оформления вида на жительства не будет касаться граждан государства, признана Верховной Радой Украины государством-агрессором.

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Елена Кораб

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