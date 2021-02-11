Эти изменения продиктованы не только новым административно-территориальным устройством государства, но и прежде всего необходимостью создания единого пространства безопасности, оперативного реагирования на вызовы и доступностью полицейских услуг. Об этом глава Национальной полиции сообщил сегодня, 11 февраля, во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины.

По словам Игоря Клименко, перед запуском новой модели организации работы был проведен детальный анализ, изучена оперативная обстановка и определена нагрузка на каждого работника полиции, учтена численность и плотность населения в том или ином районе.

Инфографика Национальной полиции Украины

«В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидировано, взамен создано 119 и 17 на временно оккупированных территориях. Поэтому сначала мы решили отталкиваться именно от этих нововведений. Но мы не просто следовали новообразованным районам, а провели детальный анализ. В результате у нас появилось 132 районных подразделения полиции — управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и сектора полицейской деятельности», — рассказал председатель Национальной полиции Украины.

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В то же время он сообщил, что отделения полиции разделены на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения нуждаются в своей структуре в криминальной полиции и следствии. Потому население на той территории обслуживания в принципе немного и криминогенная ситуация спокойная.

Также Игорь Клименко пояснил, что сектора полицейской деятельности — это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция — то есть группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

Инфографика Национальной полиции Украины

При этом он добавил, что одна из основных идей изменения модели управления — это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным остался районное подразделение, а все остальные структурные единицы — в его подчинении. В распоряжении руководителя районного подразделения — все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокации в зависимости от оперативной необходимости.

«Такое укрупнение подразделений позволит руководителю лучше контролировать личный состав. Это повлияет и на уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции. Мы усовершенствовали учебные программы для полицейских и усилили контроль за их проведением. Каждый работник полиции должен понять, что от его личных достижений зависит результат совместной работы всей структуры и уровень доверия граждан», — акцентировал Игорь Клименко.

Инфографика Национальной полиции Украины

Во время коллегии глава Нацполиции отметил, что сокращение количества территориальных подразделений полиции и личного состава не будет. Зато сокращено 1000 руководителей, а их должности передали в службы, которые чаще всего общаются с людьми. Он отметил: сейчас в государстве создано 26 областных главных управлений Нацполиции, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций.

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«Полицейские услуги становятся доступными, увеличивается полицейское присутствие. Полицейское присутствие — это о том, как быстро полицейский прибудет на помощь и как благодаря профилактике уменьшается количество совершенных правонарушений. Изменив подход к организации деятельности полиции, мы скорректировали полицейское присутствие там, где ее практически не было. В то же время усилили уголовный блок и следствие там, где фиксировали перегрузки. Поэтому новая модель работы полиции введена, чтобы в любом населенном пункте страны люди могли получить одинаково качественный полицейский сервис и чувствовали себя в безопасности », — подытожил Игорь Клименко.

Презентация новой модели Нацполиции. Видео: Национальной полиции Украины