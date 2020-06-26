Подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 1109 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 620624, методом ИФА — 176965.
Заболевания подтверждено в 3071 детей и 6420 медиков.
В госпитализации нуждались 11015 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 378 пациентов.
По состоянию на 26.06 занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19.
Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных.
30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1788 (1111 выздоровели)
Волынская обл. — 2096 (681 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1081 (903 выздоровели)
Донецкая обл. — 412 (159 выздоровели)
Житомирская обл. — 1366 (719 выздоровели)
Закарпатская обл. — 2547 (917 выздоровели)
Запорожская обл. — 561 (405 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 2217 (1091 выздоровел)
г. Киев — 4726 (1489 выздоровели)
Киевская обл. — 2419 (1236 выздоровели)
Кировоградская обл. — 640 (525 выздоровели)
Луганская обл. — 76 (55 выздоровели)
Львовская обл. — 4836 (725 выздоровели)
Николаевская обл. — 384 (278 выздоровели)
Одесская обл. — 1529 (637 выздоровели)
Полтавская обл. — 304 (268 выздоровели)
Ровенская обл. — 3364 (1682 выздоровели)
Сумская обл. — 284 (203 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1857 (1109 выздоровели)
Харьковская обл. — 1993 (1021 выздоровел)
Херсонская обл. — 190 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 724 (526 выздоровели)
Черкасская обл. — 627 (439 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4582 (1800 выздоровели)
Черниговская обл. — 514 (145 выздоровели).