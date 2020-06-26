Подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 1109 случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 620624, методом ИФА — 176965.

Заболевания подтверждено в 3071 детей и 6420 медиков.

В госпитализации нуждались 11015 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 378 пациентов.

По состоянию на 26.06 занято 3839 коек с 23 419, выделенных для больных COVID-19.

Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных.

30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1788 (1111 выздоровели)

Волынская обл. — 2096 (681 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1081 (903 выздоровели)

Донецкая обл. — 412 (159 выздоровели)

Житомирская обл. — 1366 (719 выздоровели)

Закарпатская обл. — 2547 (917 выздоровели)

Запорожская обл. — 561 (405 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 2217 (1091 выздоровел)

г. Киев — 4726 (1489 выздоровели)

Киевская обл. — 2419 (1236 выздоровели)

Кировоградская обл. — 640 (525 выздоровели)

Луганская обл. — 76 (55 выздоровели)

Львовская обл. — 4836 (725 выздоровели)

Николаевская обл. — 384 (278 выздоровели)

Одесская обл. — 1529 (637 выздоровели)

Полтавская обл. — 304 (268 выздоровели)

Ровенская обл. — 3364 (1682 выздоровели)

Сумская обл. — 284 (203 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1857 (1109 выздоровели)

Харьковская обл. — 1993 (1021 выздоровел)

Херсонская обл. — 190 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 724 (526 выздоровели)

Черкасская обл. — 627 (439 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4582 (1800 выздоровели)

Черниговская обл. — 514 (145 выздоровели).