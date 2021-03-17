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Главная страница » Blog » Власть » В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения

В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения

road driver - В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения
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Сегодня, 17 марта, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Киевской и Ровенской областях правоохранители уже выявили первых нарушителей.

Об этом заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в селе Чайки Киевской области патрульные остановили водителя транспортного средства, который ранее был лишен права управлять автомобилем. Согласно ч. 4 ст. 126 КУпАП ему выписали штраф в размере 20 400 гривен. Ранее за указанное административное нарушение предусматривался штраф — 510 гривен.

bill 1 - В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения

Второе правонарушение было зафиксировано в Ровно. Там патрульные остановили водителя, который управлял автомобилем, не получив водительское удостоверение.

bill 2 - В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения

«Пусть этот случай будет для него хорошим уроком. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУпАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 гривен, а отныне взыскание налагается в размере — 3 400 гривен«, — написал Белошицкий.

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Татьяна Корбун

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