По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировано 14496 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 745, медработников — 614). Количество активных больных составляет 375 374 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1739 человек;

летальных случаев — 243;

выздоровели — 15372 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47172, методом ИФА — 25506).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 772 760 человек;

выздоровели — 384 426 человек;

летальных исходов — 12 960;

проведено ПЦР-тестов — 4654206.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.