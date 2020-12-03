По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировано 14496 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 745, медработников — 614). Количество активных больных составляет 375 374 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1739 человек;
- летальных случаев — 243;
- выздоровели — 15372 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 72 678 (в том числе методом ПЦР — 47172, методом ИФА — 25506).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 772 760 человек;
- выздоровели — 384 426 человек;
- летальных исходов — 12 960;
- проведено ПЦР-тестов — 4654206.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.