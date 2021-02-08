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Главная страница » Blog » Общество » В Украине вводится е-трудовая

В Украине вводится е-трудовая

В Украине вводится е-трудовая
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5 февраля принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (законопроект № 3623), пишет Вісник.

Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Законом урегулирован механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для подтверждения имеющегося стажа работы и назначения пенсий.

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Соответствующие изменения внесены в Кодекс законов о труде Украины, Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законов Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О службе в органах местного самоуправления», «О государственной службе» и некоторые другие законодательные акты о введении.

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После принятия законопроекта будет переходной период, который продлится 5 лет. В этот период будут действовать, как бумажные трудовые книжки, так и электронные.

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Также в течении пяти лет можно будет оцифровать все записи про трудовую деятельность.

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Татьяна Корбун

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