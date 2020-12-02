13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Об этом сообщили в МОЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1447 человек;
- летальных случаев — 169;
- выздоровели — 13 882 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 67 626 (в том числе методом ПЦР — 44445, методом ИФА — 23181).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 758 264 человека;
- выздоровели — 369 054 человека;
- летальных исходов — 12 717;
- проведено ПЦР-тестов — 4607034.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.