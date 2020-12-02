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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине за минувшие сутки выздоровели от COVID больше, чем заболели: 13 882 против 13 141

В Украине за минувшие сутки выздоровели от COVID больше, чем заболели: 13 882 против 13 141

В Украине за минувшие сутки выздоровели от COVID больше, чем заболели: 13 882 против 13 141
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13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Об этом сообщили в МОЗ.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1447 человек;
  • летальных случаев — 169;
  • выздоровели — 13 882 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 67 626 (в том числе методом ПЦР — 44445, методом ИФА — 23181).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 758 264 человека;
  • выздоровели — 369 054 человека;
  • летальных исходов — 12 717;
  • проведено ПЦР-тестов — 4607034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

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Елена Кораб

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