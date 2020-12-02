13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Об этом сообщили в МОЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1447 человек;

летальных случаев — 169;

выздоровели — 13 882 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 67 626 (в том числе методом ПЦР — 44445, методом ИФА — 23181).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 758 264 человека;

выздоровели — 369 054 человека;

летальных исходов — 12 717;

проведено ПЦР-тестов — 4607034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.