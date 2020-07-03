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Главная страница » Blog » Главная » В Украине за минувшие сутки зафиксировано 876 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 876 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 876 новых случаев COVID-19
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В Украине за минувшие сутки зафиксировано 876 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 74 у детей и 46 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 229 человек. Выздоровели за сутки 505 человек, умерли 27 человек. В целом подтверждено 46 763 случая COVID-19,   20 558 людей выздоровели, 1212 умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.07 составляет 24993 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (300), Львовской (193,3) и Ровенской (168,9) областях.

Сейчас госпитализированы 4390 человек, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 463 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 403 пациент.

Заболевания подтверждено в 3382 детей и 6874 медиков, из них 4243 медработники выздоровели.

34 300 больных находились на амбулаторном лечении.

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Елена Кораб

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