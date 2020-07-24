Подтверждено 62 823 случая COVID-19, из них 34 886 выздоровели, 1571 умер. За последние сутки лабораторно подтверждено 972 случая. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 24.07 составляет 26 366. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (256,8) Закарпатской (215) и Черновицкой (161,9) областях.

На стационарном лечении находится 3896 человек, из них 91 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16 38 лиц, подключении к аппарату ИВЛ — 481 пациент.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4,1%), Харьковской, Полтавской и Черновицкой (по 3,8%).

Заболевание было подтверждено в 4465 детей и 8169 медиков, из них 5951 медработник выздоровел.

За сутки исследовано 16323 образца методом ПЦР. Всего проведено 937 006 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19