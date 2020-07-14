Подтвержден 54 771 случай COVID-19, 27 154 людей выздоровели, 1412 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 14.07 составляет 26 205. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

Сейчас госпитализированы 3968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14434 лица, подключении к аппарату ИВЛ — 441 пациент.

Заболевание было подтверждено в 3906 детей и 7499 медиков, из них 5088 медработников выздоровели.

40337 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9711 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 813396 образцов и ИФА 370053 образца.