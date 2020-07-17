Подтверждено 57 264 случая COVID-19, 29 769 человек выздоровели, 1456 умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 17.07 составляет 26079. За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев, 838 человек выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

Сейчас госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15095 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 454 пациента.

Заболевание было подтверждено в 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработники выздоровели.

42 169 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854064 образца и ИФА 420369 образцов.