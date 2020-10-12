В Украине за прошедшие сутки:

— заболело COVID-19 4420 человек;

— госпитализированы 521 человек;

— зафиксировано 43 летальных случая (среди умерших — 17-летний онкобольной юноша);

— выздоровели 903 человека.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе брифинга.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (741, в т.ч. г. Харьков — 497), Сумской (418, в т.ч. м. Сумы — 299), Полтавской (244 случая), Хмельницкой ( 219 случаев) и Киевской (213 случаев) областях.

Всего за сутки осуществлено 21 906 тестирований, в том числе 19 867 исследований методом ПЦР, а также 2039 — методом ИФА.

За прошедшую неделю в целом по стране было увеличено количество тестирований методом ПЦР до 202 998. Для сравнения, наибольшее количество тестирований была две недели назад и составила 188 349 тестирований в неделю.

Количество больных COVID-19 растет, также растет и количество госпитализаций. Для эффективного противодействия эпидемии министр здравоохранения призвал граждан соблюдать все правила и рекомендации.