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Главная страница » Blog » Минздрав » В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 11 тысяч человек, выздоровели – почти 13 тысяч

В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 11 тысяч человек, выздоровели – почти 13 тысяч

В Украине за сутки COVID-19 заболели почти 11 тысяч человек, выздоровели – почти 13 тысяч
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Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших — 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1319 человек;
  • летальных случаев — 195;
  • выздоровели — 12860 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 55 070 (в том числе методом ПЦР — 30718, методом ИФА — 24352).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 832 758 человек;
  • выздоровели — 436 564 человека;
  • летальных исходов — 13 928;
  • проведено ПЦР-тестов — 4838679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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Елена Кораб

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