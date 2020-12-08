Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших — 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1319 человек;
- летальных случаев — 195;
- выздоровели — 12860 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 55 070 (в том числе методом ПЦР — 30718, методом ИФА — 24352).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 832 758 человек;
- выздоровели — 436 564 человека;
- летальных исходов — 13 928;
- проведено ПЦР-тестов — 4838679.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.