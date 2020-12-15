8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1479 человек;
- летальных случаев — 233;
- выздоровели — 16150 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31963, методом ИФА — 23893).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 909 082 человека;
- выздоровели — 522 868 человек;
- летальных исходов — 15 480;
- проведено ПЦР-тестов — 5084649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
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