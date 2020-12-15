8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1479 человек;

летальных случаев — 233;

выздоровели — 16150 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31963, методом ИФА — 23893).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 909 082 человека;

выздоровели — 522 868 человек;

летальных исходов — 15 480;

проведено ПЦР-тестов — 5084649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.