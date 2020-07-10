В Украине за минувшие сутки, 9 июля, от COVID-19 выздоровели 1016 больных. Заболевание обнаружили еще у 819 человек, 18 больных умерли. В целом подтверждено 52 043 случая COVID-19, 24 800 людей выздоровели, 1345 умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 10.07 составляет 25898.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.

Сейчас госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13879 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 426 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели.

38164 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13134 образца методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 773831 образец и ИФА 330498 образцов.