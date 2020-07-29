Подтверждено 67 597 случаев COVID-19, 37 394 людей выздоровели, 1650 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 1022 случая, 21 человек умер, 650 выздоровели. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 29.07 составляет 28 553. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (271,4) Закарпатской (232) областях и в г.. Киев (165).

На стационарном лечении находится 4403 человек, из них 99 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 17357 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 508 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,9%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 4781 детей и 8509 медиков, с За сутки исследовано 14939 образцов методом ПЦР. Всего проведено 998 299 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/…/inshi…/koronavirusna-infekciya-covid-19