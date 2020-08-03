В течение суток подтверждено 990 случаев COVID-19. Всего подтверждено 73 158 случаев, 39 876 выздоровели, 1738 человек умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.08 составляет 31 544. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (289,2), Закарпатской (239,7) и Ивано-Франковской (226) областях.

На стационарном лечении находится 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18465 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 536 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Заболевание было подтверждено в 5163 детей и 8799 медиков, из них 6449 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 8532 образца методом ПЦР. Всего проведено 1067006 ПЦР-исследований.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке: https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19.